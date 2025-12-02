Воспитанник «Зенита» – о Карпине: «Впечатление двоякое, ожидал большего»

Защитник «Зенита» Илья Кирш, выступающий на правах аренды за «Черноморец», рассказал о своем отношении к Валерию Карпину.

21-летний россиянин выступал под руководством главного тренера в «Ростове».

– Молодежка тренируется в Новогорске рядом с национальной сборной, часто видишь Валерия Георгиевича Карпина? Заходит он на тренировки молодeжки?

– Он, естественно, больше сфокусирован на своих делах. Потому что они, как и мы, собираемся на очень короткий период. Поэтому ему хочется больше свою команду охватить вниманием. Но когда пересекаемся, видим друг друга, то всегда здороваемся. Ребята из национальной сборной заходят к нам на тренировку, мы к ним. Все друг друга знают, общаются. Тут вообще никаких проблем не бывает. У всех хорошие отношения.

– Ты же с Карпиным в «Ростове» пересекался?

– Да, год в «Ростове я провeл.

– И какие у тебя впечатления от работы с Карпиным?

– На самом деле двоякое. Я тогда только-только сделал шаг в большой футбол. На тот момент у меня были какие-то свои амбиции, ожидания. Я только знакомился со взрослым футболом, с большой командой. Поэтому, наверное, юношеский максимализм больше сыграл не в самую лучшую сторону для меня. Но как тренер мне Валерий Георгиевич понравился. Однако я от того периода в «Ростове» ожидал большего, чего-то другого. Но это опять же, видимо, в силу своего возраста и амбиций. Хотя это всe мои догадки. Ты все эти вещи только спустя время осознаешь и понимаешь, что, может быть, всe было нормально, правильно. Но такие моменты только со временем приходят. Определенный опыт я получил.