Челестини высказался о продлении контракта с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сказал, что вопрос продления его контракта с клубом сейчас не приоритетен.
– Была информация, что вы ведете переговоры с клубом о продлении контракта. Вы хотите продлить контракт?
– Я хочу выиграть у «Краснодара».
– Вы ведете переговоры с клубом?
– Я хочу выиграть у «Краснодара». Эти обсуждения надо вести с теми людьми, которые представляют мои интересы. Я счастлив, ЦСКА дал мне возможность тренировать с июня, чтобы я сумел выиграть три турнира.
Это моя мотивация. Иначе я бы спокойно после золотого дубля в «Базеле» остался дома, но я приехал сюда, чтобы помочь клубу побеждать. Для меня было очень важно продолжать побеждать. Я доволен, мы хорошо работаем, чтобы что‑то выиграть в Кубке и чемпионате.
Очень много произошло за эти месяцы, что необходимо улучшать. Не думаю, что вопрос моего продления самый важный. Я знаю, что речь об этом ведется, если что‑то надо сделать, это будет сделано. Но единственное, что меня беспокоит, это матч с «Краснодаром».
- Игра «Краснодар» – ЦСКА состоится 7 декабря и начнется в 19:00 мск.
- «Быки» занимают 1-е место в РПЛ с 37 очками после 17 туров, ЦСКА идет 2-м с 36 баллами.
- Срок контракта Челестини с красно-синими рассчитан до середины 2027 года.