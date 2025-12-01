Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» принял решение по Талалаеву

1 декабря 2025, 18:40
22

«Спартак» не станет назначать главным тренером Андрея Талалаева.

Против кандидатуры главного тренера «Балтики» выступил спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао. Он попросил представителей Талалаева больше не предлагать услуги специалиста.

Главным аргументом Кахигао был тот факт, что футбол «Балтики» не подходит «Спартаку».

  • «Балтика» в этом сезоне занимает 5-е место в РПЛ, опережая «Спартак» на 4 очка.
  • Калининградцы дважды в этом сезоне победили красно-белых с общим счетом голов 4:0.

Еще по теме:
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом» 3
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку 4
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист» 5
Источник: «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Талалаев Андрей Кахигао Франсис
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1764604118
Слишком мало пропускают голов! Гыгыгы - такой футбол нам не нужен! Гыгыгы Но если честно, не жаждал видеть Талалаева тренером Спартака!
Ответить
FCSpartakM
1764604512
да кому нужен этот физрук. Балтика беготней занимается, а не футболом.
Ответить
...уефан
1764604639
...уверен, что даже и движняка со стороны Спартака по этой теме не было...
Ответить
Хулиганин
1764605978
Стоило выгонять Станка, чтобы потом этого быдлана трудоустраивать. Пускай своих костоломов дальше гоняет.
Ответить
Foxitkuban
1764608041
"Главным аргументом Кахигао был тот факт, что футбол «Балтики» не подходит «Спартаку»." Талалаев с минимальным бюджетом добивается результатов, ведя борьбу за призовые места. У Спартака другой путь. Нужно совершать многомиллионные трансферы (с откатами) и барахтаться в середине таблицы, проигрывая той же Балтике.
Ответить
lek!
1764609097
Не думаю , что у Талалаева получится в Спартаке . Я за ни особо не следил , разве у него были какие нибудь результаты до этого ? Раз в год и палка стреляет .
Ответить
BRO_football
1764609972
Действительно. Спартаку больше подходит футбол, где он в каждом матче проигрывает и вылетает в ФНЛ.
Ответить
Artemka444
1764610676
Наоборот Талалаеву не нужен этот ХЛАМ под названием спартак
Ответить
Everest13
1764611463
А мож сам Талалаев сказал неее нее ребята, мне и с этими неплохо?)))
Ответить
zigbert
1764612061
Не нужно делать поспешных решений.Слишком импульсивный тренер,даже превзойдет Станковича. Постоянные конфликты с руководством. Долго нигде не держится. К тому же по стилю не подходит Спартаку.
Ответить
Главные новости
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
22:52
2
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
22:31
3
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом»
22:22
3
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате
21:51
13
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
21:41
6
Слуцкий оригинально попрощался с «Шанхай Шэньхуа»
21:31
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
21:18
4
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
20:59
4
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
20:50
1
Все новости
Все новости
Фото«Факел» объявил о переходе марокканского защитника
23:00
Гусев ответил, готов ли он возглавить «Ростов»
22:36
1
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
21:41
5
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
21:18
4
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
20:59
4
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
20:27
5
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
19:53
1
Орлов объяснил, почему Соболев не зомби
19:19
3
ВидеоЕщенко разобрал нелепый пенальти в ворота «Спартака»
18:58
7
Семин двумя словами описал Слуцкого
18:48
8
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
18:39
3
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
18:30
2
ВидеоЭкс-арбитр ФИФА указал на судейскую ошибку против «Спартака»
17:56
8
В Госдуме прокомментировали жалобу жены Смолова
17:35
4
Губерниев – о тренере РПЛ: «Посмотрим, сколько туров он протянет»
17:23
Защитник «Краснодара» оценил спорный пенальти в матче с «Факелом»
16:54
1
Гусев прояснил ситуацию с назначением в «Ростов»
16:44
8
«Рубин» арендовал участника ЧМ-2026
16:30
8
В «Ростове» отреагировали на новость о приглашении Гусева
15:27
2
«Зенит» продал полузащитника «Оренбургу»
15:15
9
Президент РПЛ назвал футболиста-символа лиги
14:50
6
«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову
14:45
4
«Крылья Советов» начали переговоры об аренде игрока «Зенита»
14:36
3
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
14:29
7
У Даку в «Спартаке» останется бонус за лояльность
14:10
23
Стало известно, кто может заменить Даку в «Рубине»
13:39
5
Мостовой оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство
13:28
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+