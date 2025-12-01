«Спартак» принял решение по Талалаеву

«Спартак» не станет назначать главным тренером Андрея Талалаева.
Против кандидатуры главного тренера «Балтики» выступил спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао. Он попросил представителей Талалаева больше не предлагать услуги специалиста.
Главным аргументом Кахигао был тот факт, что футбол «Балтики» не подходит «Спартаку».
- «Балтика» в этом сезоне занимает 5-е место в РПЛ, опережая «Спартак» на 4 очка.
- Калининградцы дважды в этом сезоне победили красно-белых с общим счетом голов 4:0.
Источник: «Мутко против»