Агент Бонгонда высказался о возможной продаже игрока «Спартаком»

Зухаир Эссикал, агент вингера «Спартака» Тео Бонгонда, прокомментировал информацию о возможной продаже игрока клубом.
– Правда ли, что «Спартак» хочет расстаться с Бонгонда и предложил его иностранным клубам?
– Нет, это неправда.
Ранее сообщалось, что посредники предложили Бонгонда клубам из Нидерландов и Бельгии. Москвичи готов рассмотреть предложения по вингеру уже зимой.
- 30-летний Бонгонда в этом сезоне провел 5 матчей за «Спартак»
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной ДР Конго в 6 миллионов евро.
- Срок контракта вингера с красно-белыми рассчитан до середины 2027 года.
Источник: «Матч ТВ»