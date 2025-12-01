Агент Бонгонда высказался о возможной продаже игрока «Спартаком»

Зухаир Эссикал, агент вингера «Спартака» Тео Бонгонда, прокомментировал информацию о возможной продаже игрока клубом.

– Правда ли, что «Спартак» хочет расстаться с Бонгонда и предложил его иностранным клубам?

– Нет, это неправда.

Ранее сообщалось, что посредники предложили Бонгонда клубам из Нидерландов и Бельгии. Москвичи готов рассмотреть предложения по вингеру уже зимой.