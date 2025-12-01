Виктор Гусев назвал лучшего игрока РПЛ в первой части сезона

Комментатор Виктор Гусев считает полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка лучшим игроком первой части сезона РПЛ.

– Лучший футболист первой части сезона?

– Я бы назвал, конечно, Батракова, потому что он очень хорош, но вдруг приходит время сборной, и он как‑то теряется… Хочется такого человека видеть, который бы везде себя проявлял. А они, эти молодые ребята, хороши, но нестабильные.

Наверное, выделю Матвея Кисляка, у него стабильность есть. У него такая позиция на поле, которая требует прежде всего стабильности.