Виктор Гусев назвал лучшего игрока РПЛ в первой части сезона

Комментатор Виктор Гусев считает полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка лучшим игроком первой части сезона РПЛ.
– Лучший футболист первой части сезона?
– Я бы назвал, конечно, Батракова, потому что он очень хорош, но вдруг приходит время сборной, и он как‑то теряется… Хочется такого человека видеть, который бы везде себя проявлял. А они, эти молодые ребята, хороши, но нестабильные.
Наверное, выделю Матвея Кисляка, у него стабильность есть. У него такая позиция на поле, которая требует прежде всего стабильности.
- 20-летний Кисляк в этом сезоне провел 26 матчей за ЦСКА, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач
- 20-летний Батраков в текущем сезоне сыграл в 22 встречах за «Локомотив», забил 14 голов, сделал 5 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»