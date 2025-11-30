РПЛ. «Ахмат» одержал волевую победу над «Динамо»

«Ахмат» дома победил «Динамо» со счетом 2:1 в матче 17-го тура РПЛ.

Гости открыли счет на 27-й минуте усилиями Муми Нгамалe. После перерыва грозненцы сравняли счет – на 47-й минуте отличился Георгий Мелкадзе. Победный гол «Ахмата» забил Усман Н’Донг на 84-й минуте с пенальти.

«Ахмат» прервал серии из 4 поражений подряд в РПЛ и 8 игр без побед подряд во всех турнирах. Грозненцы поднялись на 10-е место в РПЛ с 19 очками после 17 матчей.

«Динамо» сохраняет 9-ю позицию с 20 баллами.