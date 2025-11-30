Введите ваш ник на сайте
РПЛ. «Ахмат» одержал волевую победу над «Динамо»

Сегодня, 18:34
13

«Ахмат» дома победил «Динамо» со счетом 2:1 в матче 17-го тура РПЛ.

Гости открыли счет на 27-й минуте усилиями Муми Нгамалe. После перерыва грозненцы сравняли счет – на 47-й минуте отличился Георгий Мелкадзе. Победный гол «Ахмата» забил Усман Н’Донг на 84-й минуте с пенальти.

«Ахмат» прервал серии из 4 поражений подряд в РПЛ и 8 игр без побед подряд во всех турнирах. Грозненцы поднялись на 10-е место в РПЛ с 19 очками после 17 матчей.

«Динамо» сохраняет 9-ю позицию с 20 баллами.

Россия. Премьер-лига. 17 тур
Ахмат - Динамо - 2:1 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - М. Нгамале, 27; 1:1 - Г. Мелкадзе, 47; 2:1 - У. Н'Донг, 84 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира

Юбиляр
1764517016
Мы ( Спартак) с Динамой ходим парой! - два разочарования года!
Ответить
Красногорск_Фан
1764517092
Позиции Усатого укрепились. А вот если бы его раньше взяли в Динамо (с, аля-был бы тогда ВТБ)
Ответить
suchi-69
1764517158
Где мусорские иксперДы, вякавшие на Волеру ?
Ответить
Desma
1764517163
Да, уж, знатно общипали....сначала пуделя, теперь гуся. Куда смотрит полиция?
Ответить
Чилим.
1764517178
А вы как братцы не садитесь, а в футболисты не годитесь (горькая правда о нынешнем Динамо).
Ответить
Snek
1764518061
Ну получается Валера то был прав, что игроки не о чём.
Ответить
Рукаку
1764518284
У Стаса отлегло, иначе пришлось бы извиняться, дон. Лохмат впрочем ничего не показал, ну а Динамо, это отдельная история. Зимой будут искать тренера, да и состав надо перетрясти.
Ответить
Феликс Михайлов
1764518295
Сегодня на Петровке траур.
Ответить
BRO_football
1764518442
Черчесов на опыте одолел Гусева.
Ответить
