«Краснодар» в домашнем матче разгромил «Крылья Советов» в рамках 17 тура РПЛ, итоговый счет 5:0.

Хозяева поля открыли счет на 21-й минуте, когда Дуглас Аугусто поразил ворота соперника шедевральным ударом примерно с 25 метров.

Оласа разогнал атаку по левому флангу, Виктор Са сделал точный прострел на Эдуарда Сперцяна, который с 11 метров пробил низом, и мяч проскочил между ног Песьякова.

В начале второго тайма, на 53-й минуте, Сперцян оформил дубль, реализовав пенальти.

На 61-й минуте отличился Джон Кордоба. Оласа вновь проявил себя на левом фланге, сместился в центр и откатил мяч в штрафную на Кордобу.

Тормена забил пятый на 90-й минуте встречи.

