Спартаковец Дмитриев рассказал об изменениях в команде после Станковича

Игорь Дмитриев, форвард «Спартака», рассказал об изменениях при врио главного тренера Вадиме Романове.
- Романов сменил Деяна Станковича.
- Накануне «Спартак» проиграл «Балтике» (0:1) в 17-м туре.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
– Что изменилось при Романове?
– Не так много времени прошло, тяжело что‑то поменять. Изменения в тренировках и подходе есть. Возможно, изменилась атмосфера.
– Стали по‑другому исполнять стандарты…
– Я и до этого исполнял угловые. Отрабатываем стандарты на тренировках, с ЦСКА это получилось. Сейчас [в матче с «Балтикой»], к сожалению, нет.
– Вас устраивает ваша позиция? Раньше вы играли флангового нападающего.
– Меня всe устраивает, я играю в стартовом составе 90 минут. Не так много поменялось, больше должен об обороне думать.
Источник: «Матч ТВ»