Спартаковец Дмитриев рассказал об изменениях в команде после Станковича

Игорь Дмитриев, форвард «Спартака», рассказал об изменениях при врио главного тренера Вадиме Романове.

Романов сменил Деяна Станковича.

Накануне «Спартак» проиграл «Балтике» (0:1) в 17-м туре.

«Спартак» идет в РПЛ 6-м.

– Что изменилось при Романове?

– Не так много времени прошло, тяжело что‑то поменять. Изменения в тренировках и подходе есть. Возможно, изменилась атмосфера.

– Стали по‑другому исполнять стандарты…

– Я и до этого исполнял угловые. Отрабатываем стандарты на тренировках, с ЦСКА это получилось. Сейчас [в матче с «Балтикой»], к сожалению, нет.

– Вас устраивает ваша позиция? Раньше вы играли флангового нападающего.

– Меня всe устраивает, я играю в стартовом составе 90 минут. Не так много поменялось, больше должен об обороне думать.