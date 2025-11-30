«Балтику» похвалили за фэйр-плей в матче со «Спартаком»

Бывший спартаковец Эдуард Мор прокомментировал победу «Балтики» над «Спартаком» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

«Балтика» с 30-й минуты играла в меньшинстве. На 33-й минуте был удален главный тренер хозяев Андрей Талалаев.

Калининградцы поднялись на 4-е место.

Зимний перерыв «Балтика» точно проведет в топ-5.

«Можно критиковать «Спартак» за поражение, но я не считаю, что эта игра была плохой для красно‑белых. Они старались, как могли. По большому счету, план тренера Романова на игру сработал. Они создавали голевые моменты. Для игры против такого соперника, как «Балтика», спартаковцы создали много моментов. Немного не хватило.

«Балтика» хорошо сыграла. Они, наверное, единственная команда в мире, у которой ауты опаснее штрафных ударов. Я ожидал спада балтийцев, но его не происходит, надо отдать им должное.

Мне понравилось, что футболисты «Балтики» в меньшинстве не тянули время. Даже в самой концовке они не начали падать, изображать судороги, как некоторые делают. Это здорово, они молодцы», – сказал Мор.