Глава «Динамо» прояснил будущее Гусева

Павел Пивоваров, генеральный директор «Динамо», высказался о будущем главного тренера Ролана Гусева.
– На какой срок контракт у Гусева?
– Сотрудничество с Роланом Александровичем планируется долгосрочное. Мы видим в нем потенциал и перспективу. Он воспитанник «Динамо», харизматичный лидер, пользуется авторитетом у игроков и в клубе.
Мы его всячески поддерживаем и поощряем его, предоставляя ему возможности для развития.
- Гусев сменил Валерия Карпина.
- «Динамо» идет в РПЛ 9-м.
- Завтра, 30 ноября, «Динамо» сыграет на выезде с «Ахматом».
Источник: «РБ Спорт»