Глава «Динамо» прояснил будущее Гусева

Павел Пивоваров, генеральный директор «Динамо», высказался о будущем главного тренера Ролана Гусева.

– На какой срок контракт у Гусева?

– Сотрудничество с Роланом Александровичем планируется долгосрочное. Мы видим в нем потенциал и перспективу. Он воспитанник «Динамо», харизматичный лидер, пользуется авторитетом у игроков и в клубе.

Мы его всячески поддерживаем и поощряем его, предоставляя ему возможности для развития.