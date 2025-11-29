Игрок «Ростова»: «После ухода Карпина мы почувствовали свободу»

Давид Семенчук, защитник «Ростова», рассказал об изменениях в команде после зимнего ухода Валерия Карпина.

Карпин покинул «Ростов» в феврале.

Летом тренер принял «Динамо», но оттуда он уже ушел.

Семенчук появился в основе «Ростова» именно при Карпине.

«Требования что у Георгиевича, что у Джонни Альбы одинаковые. Просто Валерий Георгиевич отличается немножко харизмой и ужесточенной дисциплиной. Все‑таки Георгиевич – требовательней тренер. И все, что мы делали, было без единой какой‑то ошибки. Все у нас было четко, идеально.

А Джонни, так скажем, чуть‑чуть нас отпустил, и мы как‑то чуть‑чуть почувствовали свободу и начали как‑то по‑другому играть, и это тоже приносит нам результат.

С каждой игрой я познаю что‑то новое: всякие ситуации, моменты. Я уверен, что каждый футболист с каждой игрой растет и развивается», – сказал Семенчук.