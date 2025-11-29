Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Игрок «Ростова»: «После ухода Карпина мы почувствовали свободу»

Игрок «Ростова»: «После ухода Карпина мы почувствовали свободу»

Сегодня, 13:53
4

Давид Семенчук, защитник «Ростова», рассказал об изменениях в команде после зимнего ухода Валерия Карпина.

  • Карпин покинул «Ростов» в феврале.
  • Летом тренер принял «Динамо», но оттуда он уже ушел.
  • Семенчук появился в основе «Ростова» именно при Карпине.

«Требования что у Георгиевича, что у Джонни Альбы одинаковые. Просто Валерий Георгиевич отличается немножко харизмой и ужесточенной дисциплиной. Все‑таки Георгиевич – требовательней тренер. И все, что мы делали, было без единой какой‑то ошибки. Все у нас было четко, идеально.

А Джонни, так скажем, чуть‑чуть нас отпустил, и мы как‑то чуть‑чуть почувствовали свободу и начали как‑то по‑другому играть, и это тоже приносит нам результат.

С каждой игрой я познаю что‑то новое: всякие ситуации, моменты. Я уверен, что каждый футболист с каждой игрой растет и развивается», – сказал Семенчук.

Гусев рассказал, что изменил в «Динамо» после Карпина
Рабинер отреагировал на обвинения в адрес Гусева, что он «сплавил» Карпина 1
Гусев: «Карпин делал в «Динамо» все возможное, но не пошло» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Семенчук Давид Карпин Валерий
Интерес
1764413903
Оценивают Карпина по-разному; грешил он не харизмой,а маразмом. Но сколько бы не лил он в уши воду, все почему-то предпочли свободу...
Ответить
Хулиганин
1764414631
Ну прямо чухонский тиран.
Ответить
crf57
1764416799
Я хоть и болею за РОСТОВ, но не знаю,кто такой этот "СЕМЕНЧУК" !
Ответить
