Рабинер отреагировал на обвинения в адрес Гусева, что он «сплавил» Карпина

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался об обвинениях в адрес врио главного тренера «Динамо» Ролана Гусева.

«Ну вот, началось – в комментариях пишут, что Гусев проявил свою истинную сущность и показал-де, что «плавил» Карпина, подсиживал его.

Послушайте, я не понимаю, как можно «сплавить» тренера, которому верит команда. Там все зависит от главного, от его умения выстроить коммуникацию с футболистами и внушить им свои идеи. А если он не смог «смикшировать» особенности поведения тренера по физподготовке, которого знает и с которым работает кучу лет, то это проблемы Карпина, и Гусев не имеет к ним отношения. Не надо искать простые объяснения сложным вещам.

Тренеров по «физике» часто не любят, потому что они требуют от игроков самых тяжелых для них вещей. Эти специалисты всегда – в зоне риска в плане коммуникации, и главный должен этот процесс внимательно контролировать. Судя по всему, Карпину это не удалось. Так же было у итальянца Д'Урбано в «Спартаке» во второй сезон при Каррере – при том что коллеги по специализации присуждали ему профессиональные премии, и он работал с олимпийским чемпионом по горным лыжам Альберто Томбой. Однако игроки его не приняли, а главный не уделил этому необходимого внимания.

Но! Гусев, «наехав» на физподготовку своей команды в штабе, в котором сам работал, сильно подставился – и не только по части этики. Посмотрите на эти таблицы, они с «Рустата» и находятся в открытом доступе (UPD Тут я ошибся – почему-то так считал, но оказался не прав). «Динамо» при Карпине – Мартинесе что в чемпионате, что в Кубке было лучшим в РПЛ и по общему пробегу, и, что более важно, по рывкам и спринтам.

То есть как раз с чем угодно у карпинского «Динамо» были проблемы, но не с физподготовкой! Эти показатели у бело-голубых даже лучше, чем у «Балтики». Что, впрочем, говорит только о том, что «физуха» – конечно, важная, но далеко не главная составляющая футбола. По крайней мере у команд с таким уровнем мастерства игроков, как у «Динамо», где бег должен помогать технике и мастерству, быть вспомогательным инструментом, а не главным орудием.

Слова Гусева на фоне цифр, свидетельствующих об обратном, вызывает большие вопросы к грамотности и объективности его оценки сложившейся в «Динамо» ситуации. И говорит только о том, что он не был единомышленником Карпина, что сразу и дал понять, как только последнего в команде не стало.

Боюсь, это интервью Сергею Егорову (который, естественно, ни в чем не виноват, а в высшей степени профессионально сделал свою работу) может сильно уменьшить шансы Ролана остаться во главе «Динамо», – написал Рабинер.