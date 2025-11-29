Гусев: «Карпин делал в «Динамо» все возможное, но не пошло»

Врио главного тренера «Динамо» Ролан Гусев рассказал об отношениях с уволенным Валерием Карпиным.

– Общаетесь с Карпиным после его отставки?

– Он поздравлял нас после победы над Махачкалой. У нас сохранились хорошие отношения. Такая тренерская доля – то, что работает в одной команде, в другой не работает.

Это как с Жозе Моуриньо – с «Порту» и «Интером» выигрывал, а приходит в другие команды – не получается. У нас нормальные отношения. Валерий Георгиевич делал все возможное, но не пошло.