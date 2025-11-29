Гусев: «Карпин делал в «Динамо» все возможное, но не пошло»

Врио главного тренера «Динамо» Ролан Гусев рассказал об отношениях с уволенным Валерием Карпиным.
– Общаетесь с Карпиным после его отставки?
– Он поздравлял нас после победы над Махачкалой. У нас сохранились хорошие отношения. Такая тренерская доля – то, что работает в одной команде, в другой не работает.
Это как с Жозе Моуриньо – с «Порту» и «Интером» выигрывал, а приходит в другие команды – не получается. У нас нормальные отношения. Валерий Георгиевич делал все возможное, но не пошло.
- «Динамо» назначило Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- 1-й круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- Ролан Гусев возглавил динамовцев 17 ноября.
Источник: «РБ Спорт»