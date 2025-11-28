Комментатор Гусев оценил работу тренера Гусева

Комментатор Виктор Гусев оценил работу Ролана Гусева в «Динамо».

Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера московской команды после ухода Валерия Карпина.

– Насколько вам вообще нравится, что сейчас происходит с «Динамо» после ухода Карпина?

– Гусев хорош в своей роли. Он это показал еще в прошлом сезоне, когда примерно в такую ситуацию он пришел и выиграл три матча подряд. Выиграл у «Спартака» и у «Крыльев», но потом проиграл «Краснодару». Но «Краснодар» чемпион, им все проиграли тогда. Гусев уже показал, что он может замахнуться не только на пост исполняющего обязанности, но и на пост главного тренера «Динамо». Понятно, что это очень такая престижная позиция. Сразу говорят, что должен быть какой‑то очень известный тренер, должно быть такое супер‑имя не только как игрока, и у человек должны быть какие‑то достижения в тренерской сфере. Но с чего‑то надо начинать… Сейчас я вижу, что на него очень хорошо футболисты реагируют.

– Вы бы хотели, чтобы он остался?

– Да, конечно, я хотел бы. Не только потому, что он Гусев. Даже если бы он был Лебедев или Уткин (улыбается). Конечно, в любом случае нужно дать шанс.