Ротенберг сказал, при каких условиях «Локо» станет чемпионом

Роман Ротенберг прокомментировал назначение своего брата Бориса Ротенберга генеральным директором «Локомотива».
«Хочу только пожелать ему удачи. Это огромная ответственность.
Чемпионство? Это командная работа. Нужно, чтобы каждый был единомышленником: журналисты, тренеры, медицинский персонал, болельщики, руководство, акционеры – когда все работают в унисон, команда побеждает», – сказал Ротенберг.
- Ротенберг сменил на посту гендиректора Владимира Леонченко.
- Московский клуб занимает 4-е место в РПЛ после 16 туров.
Источник: «Спорт-Экспресс»