Круговой ответил, усилил бы Соболев ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о проблемах в атаке у команды. По его мнению, форвард «Зенита» Александр Соболев не усилил бы армейцев.

– У ЦСКА проблема с нападающими, у вас выходит Дивеев впереди. Кто из российских форвардов вас бы усилил?

– Я не могу сказать, что у нас плохие нападающие. Да, они не забивают, но Мусаев точно борется, вступает в каждое единоборство, выигрывает, играет до последнего. На данный момент ему не везет, не забивает. Искренне верю, что его прорвет. Может быть, это случится уже не сейчас, но в следующем году. Я знаю, что он способен на это.

– Соболев бы усилил вас?

– Нет, вряд ли.