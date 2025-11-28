Круговой ответил, усилил бы Соболев ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о проблемах в атаке у команды. По его мнению, форвард «Зенита» Александр Соболев не усилил бы армейцев.
– У ЦСКА проблема с нападающими, у вас выходит Дивеев впереди. Кто из российских форвардов вас бы усилил?
– Я не могу сказать, что у нас плохие нападающие. Да, они не забивают, но Мусаев точно борется, вступает в каждое единоборство, выигрывает, играет до последнего. На данный момент ему не везет, не забивает. Искренне верю, что его прорвет. Может быть, это случится уже не сейчас, но в следующем году. Я знаю, что он способен на это.
– Соболев бы усилил вас?
– Нет, вряд ли.
- Соболев провел 21 матч в этом сезоне, забив 5 голов.
- Рыночная цена 28-летнего нападающего – 6 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»