Гусев – о своей работе в «Динамо»: «Я в роли пожарника»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев объяснил свои слова о необходимости исправления результатов и игры бело-голубых.

– Вы сказали, что вам сейчас приходится исправлять. Из этих слов исходит ощущение, что до вас набедокурили.

– Да нет. Может быть, я не так выразился. Не имел в виду ситуацию в Кубке, там она была хорошая, и слава богу, что у нас была фора в два мяча. Я имел в виду исправление игровых моментов. Если команда на десятом месте, надо продолжать в том же духе? Если команда на десятом месте, убирают тренера и ставят другого – наверное, руководство дает посыл, что надо ситуацию исправлять.

– Ваш посыл, что вам хочется попробовать с этим «Динамо», но с чистого листа?

– Конечно, хотелось бы. Тогда и можно будет оценить работу. Либо ты тренер, либо нет. Я и сам себя не могу оценить. Как я могу себя оценить, если я в роли пожарника?