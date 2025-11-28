Введите ваш ник на сайте
Радимов заявил о возвращении «Спартака» в чемпионскую гонку

Сегодня, 11:44
1

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о тренерах «Спартака».

В матче 16-го тура РПЛ красно-белые победили ЦСКА (1:0).

– С Романовым у «Спартака» меньше стало разговоров на бровке. Что абсолютно, наверное, более подходит «Спартаку», где работали Романцев, Ярцев, ушедший от нас Никита Симонян... Что касается самого качества игры, появление Зобнина меня, например, удивило. Я не знал, как он войдет, человек без ритма.

Сказать, что «Спартак» провел какой-то качественно фантастический матч, мы не можем. Да, выиграл, да, вовремя перестроился в втором тайме, стал более надежно играть, почти ничего не дал ЦСКА, но и ЦСКА особо ничего такого сверхъестественного не создал.

Романов успел даже позаводить публику, я ему желаю только добра и удачи. Не знаю, получится у него или нет, цели-то у «Спартака» все равно остаются – первое место.

– Кстати, сейчас после этого матча все заговорили о «Спартаке», который вернулся в чемпионскую гонку. Не рановато ли все-таки такие авансы сдавать?

– Это факт. А как тур сложился? Кто в туре выиграл? «Зенит» и «Спартак». ЦСКА проиграл, «Краснодар» и «Локомотив» уверенно сыграли на «минус 2 очка». Поэтому наверху, я думаю, к зимнему перерыву вообще будут 4-5 команд.

Поэтому тур сложился в пользу «Спартака». У них сейчас 6 очков отрыва от первого места. Но сейчас они поедут к «Балтике», и вот там, где еще никто не выигрывал, будет показательно.

  • Вадим Романов стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 11 ноября после увольнения Деяна Станковича.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 28 очками после 16 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 6 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав Романов Вадим
andr45
1764323174
Что ж, этим питерцы еще раз продемонстрируют своё отношение к России и ее истории) Ведь, «Zénite», как был сборищем хамов, ненавидящих всё русское, так им и остался. В частности, ни один игрок «Zénite» принципиально не одел траурной повязки в память Симоняна!!! А вот орать матерные антиспартаковские кричалки - это с удовольствием. Ведь ДЮКОВ награждает за это званием ДЖЕНТЕЛЬМЕНА)
  • Читайте нас: 