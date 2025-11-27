Введите ваш ник на сайте
Прогноз Мостового на матч «Динамо» – «Зенит»

Сегодня, 12:19

Александр Мостовой сделал прогноз на матч «Динамо» – «Зенит».

Команды сегодня сыграют в четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России. В первой игре «Динамо» победило «Зенит» со счетом 3:1.

«Я думаю, что будут играть в основном те, кто мало получает игровой практики. Прежде всего у «Зенита», у «Динамо» таких игроков поменьше, но все равно ротация будет. Поэтому жду забитые мячи, жду такой, более открытый футбол, без лишней осторожности, потому что, опять же, это не та стадия, где стоит паниковать. Играют, получают свои минуты запасные и проверяют наигранные связки – обычная история для таких матчей.

Но если смотреть именно по логике футбола, то, скорее всего, или в один мяч может «Зенит» выиграть, или будет ничейный результат, здесь сложно предугадать. Но примерно такой сценарий напрашивается: без супернапряжения, с большим количеством моментов и голов, потому что обе команды в таких играх играют свободнее», – сказал Мостовой.

Еще по теме:
«Немножко шокирован»: Мостовой – о матче Лиги чемпионов
Мостовой оценил игру «Спартака» при Романове
Реакция Мостового на страшную болезнь Алдонина
Источник: «Ставка ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мостовой Александр
