Карпин прокомментировал информацию об отказе от огромной неустойки при увольнении из «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» прокомментировал информацию об отказе от неустойки.
– Писали, что вы отказались от неустойки. Или вы ни на что и не претендовали, потому что ушли сами?
– Вы сами все сказали. Если я ухожу сам, то о какой неустойке речь? Мне, скорее, могли прописать, что в этом случае я что-то должен. Вам же не заплатят, если сами уйдете из «Спорт-Экспресса»? Это бред.
- «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- 1-й круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- Карпина сменил Ролан Гусев.
Источник: «Спорт-Экспресс»