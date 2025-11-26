Карпин прокомментировал информацию об отказе от огромной неустойки при увольнении из «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» прокомментировал информацию об отказе от неустойки.

– Писали, что вы отказались от неустойки. Или вы ни на что и не претендовали, потому что ушли сами?

– Вы сами все сказали. Если я ухожу сам, то о какой неустойке речь? Мне, скорее, могли прописать, что в этом случае я что-то должен. Вам же не заплатят, если сами уйдете из «Спорт-Экспресса»? Это бред.