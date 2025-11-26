Введите ваш ник на сайте
  Экс-игрок сборной России объяснил, почему его дочь переехала жить в другую страну

Экс-игрок сборной России объяснил, почему его дочь переехала жить в другую страну

Сегодня, 11:19
4

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис объяснил переезд дочери в другую страну.

26-летняя Ева теперь проживает в Гонгонге. До этого она жила в Лондоне.

«Моя дочь Ева вышла замуж, мужу предложили работу в Китае, поэтому они вместе туда и переехали. Тут все просто: она закончила колледж, работала в Лондоне дизайнером, а сейчас будет искать себе работу в Китае.

Они сейчас только переехали, поэтому все в поисках. Китай – большая страна, поэтому, думаю, Ева найдет там работу.

Желание навестить дочку в Китае возникает, но для этого нужно время. В Китай тоже ехать непросто, а времени нет. Вот уже скоро предсезонная подготовка. Если бы был свободен, другое дело, а так мы с командой уже в декабре собираемся тренироваться и готовиться к чемпионату.

Она в Россию тоже приезжает, когда у нее есть свободное время. Ева училась в университете, а сейчас уже взрослая, поэтому у нее тоже есть свои обязанности. Когда было время, я приезжал в Лондон и мы там встречались. Конечно, хотелось бы встречаться с дочкой каждый день. Ева прилетает в Россию и к матери, и к бабушке, когда у нее есть свободное время.

Кем дочка себя больше считает, русской или британкой? Ева родилась в Шотландии. Но она считает, что она Канчельскис – вот и все. Это все говорит об этом», – сказал Канчельскис.

Источник: Sport24
опус 2
1764146692
Из Англии переехала в Гонконг,и что ?
Benifacto
1764147770
а пальцем каким она в носу ковыряет?
...короче
1764149442
...дневальная, похоже, никак от генг-бенга не отойдет...
