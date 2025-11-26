Бубнов высказался о смерти Симоняна

Александр Бубнов прокомментировал уход из жизни Никиты Симоняна.

«Если брать по статусу, имиджу и заслугам, то он в одном ряду стоит с Яшиным. А популярность Яшина, ты знаешь, да, во всeм мире… Больше того, он даже превосходит Яшина в том смысле, что он был функционером очень высокого уровня, он был заместителем президента российского футбола, причeм на протяжении многих лет. И топовый тренер.

И не только в сборной СССР, но и в «Спартаке». В «Арарате» он вообще выдающихся достижений достиг», – сказал Бубнов.