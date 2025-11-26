Бубнов высказался о смерти Симоняна

Александр Бубнов прокомментировал уход из жизни Никиты Симоняна.
«Если брать по статусу, имиджу и заслугам, то он в одном ряду стоит с Яшиным. А популярность Яшина, ты знаешь, да, во всeм мире… Больше того, он даже превосходит Яшина в том смысле, что он был функционером очень высокого уровня, он был заместителем президента российского футбола, причeм на протяжении многих лет. И топовый тренер.
И не только в сборной СССР, но и в «Спартаке». В «Арарате» он вообще выдающихся достижений достиг», – сказал Бубнов.
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
- Никита Павлович умер в воскресенье, 23 ноября, в возрасте 99 лет.
Источник: «Коммент.Шоу»