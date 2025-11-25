Карпин отреагировал на слухи, что он требовал больше полномочий в «Динамо»

Экс-тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал информацию о разногласиях с руководством московского клуба.

Сообщалось, что Карпин требовал больше полномочий, а также усиления состава и тренерского штаба.

«По поводу контроля… Я не знаю, что сказать. Какой контроль? Мой контроль в клубе чего? Трансферов и спортивных назначений?

Давайте так. Новых каких-то требований над контролем в клубе [с моей стороны] не было. Контроль над трансферами… Как он был, летом озвученный, как это в любом нормальном клубе происходит, так он…

С тренером определяют позиции, клуб находит игроков и с одобрения главного тренера клуб приобретает или не приобретает игроков. Какой ещe контроль… Над чем? Я не очень понимаю», – сказал Карпин.