  Карпин отреагировал на слухи, что он требовал больше полномочий в «Динамо»

Карпин отреагировал на слухи, что он требовал больше полномочий в «Динамо»

Сегодня, 20:08

Экс-тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал информацию о разногласиях с руководством московского клуба.

Сообщалось, что Карпин требовал больше полномочий, а также усиления состава и тренерского штаба.

«По поводу контроля… Я не знаю, что сказать. Какой контроль? Мой контроль в клубе чего? Трансферов и спортивных назначений?

Давайте так. Новых каких-то требований над контролем в клубе [с моей стороны] не было. Контроль над трансферами… Как он был, летом озвученный, как это в любом нормальном клубе происходит, так он…

С тренером определяют позиции, клуб находит игроков и с одобрения главного тренера клуб приобретает или не приобретает игроков. Какой ещe контроль… Над чем? Я не очень понимаю», – сказал Карпин.

  • «Динамо» назначило Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
  • 17 ноября динамовцев возглавил Ролан Гусев, в дебютном матче которого было разгромлено «Динамо Мх» (3:0).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
