Карпин отреагировал на слухи, что он требовал больше полномочий в «Динамо»

Экс-тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал информацию о разногласиях с руководством московского клуба.
Сообщалось, что Карпин требовал больше полномочий, а также усиления состава и тренерского штаба.
«По поводу контроля… Я не знаю, что сказать. Какой контроль? Мой контроль в клубе чего? Трансферов и спортивных назначений?
Давайте так. Новых каких-то требований над контролем в клубе [с моей стороны] не было. Контроль над трансферами… Как он был, летом озвученный, как это в любом нормальном клубе происходит, так он…
С тренером определяют позиции, клуб находит игроков и с одобрения главного тренера клуб приобретает или не приобретает игроков. Какой ещe контроль… Над чем? Я не очень понимаю», – сказал Карпин.
- «Динамо» назначило Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- 17 ноября динамовцев возглавил Ролан Гусев, в дебютном матче которого было разгромлено «Динамо Мх» (3:0).
Источник: «Чемпионат»