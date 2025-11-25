Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» опубликовал подробную информацию о прощании с Симоняном

«Спартак» опубликовал подробную информацию о прощании с Симоняном

Сегодня, 18:37

Гражданская панихида по Никите Симоняну пройдет на «Лукойл Арене» в четверг, 27 ноября, с 10 до 13 часов мск.

Прийти могут все желающие. Проход на территорию стадиона будет осуществляться через павильон № 1, расположенный на площади со статуей гладиатора, а вход в чашу будет организован через северо-западный радиальный проезд между трибунами А и B.

Организаторы церемонии прощания просят воздержаться от использования личного транспорта из-за ограниченного количества мест на парковке P2.

  • Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
  • Никита Павлович умер в воскресенье, 23 ноября, в возрасте 99 лет.

Еще по теме:
У штаб-квартиры ФИФА в Швейцарии приспустили флаг в связи со смертью Симоняна 1
Черданцев прокомментировал смерть Симоняна
Кержаков отреагировал на смерть Симоняна
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Симонян Никита
