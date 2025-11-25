«Спартак» опубликовал подробную информацию о прощании с Симоняном

Гражданская панихида по Никите Симоняну пройдет на «Лукойл Арене» в четверг, 27 ноября, с 10 до 13 часов мск.
Прийти могут все желающие. Проход на территорию стадиона будет осуществляться через павильон № 1, расположенный на площади со статуей гладиатора, а вход в чашу будет организован через северо-западный радиальный проезд между трибунами А и B.
Организаторы церемонии прощания просят воздержаться от использования личного транспорта из-за ограниченного количества мест на парковке P2.
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
- Никита Павлович умер в воскресенье, 23 ноября, в возрасте 99 лет.
Источник: телеграм-канал «Спартака»