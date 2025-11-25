Карпин обвинил игроков «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Валерий Карпин с упреком высказался о футболистах команды.
«Мои требования? Я не просил игроков совершать марш-броски по 40 км. Они должны были играть в футбол. Здесь ментальные причины. Игроки теряли концентрацию, совершали ошибки.
На игроков могла влиять зажатость после моего прихода из-за поставленных задач», – сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».
- «Динамо» назначило Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- 1-й круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- 17 ноября динамовцев возглавил Ролан Гусев, в дебютном матче которого было разгромлено «Динамо Мх» (3:0).
Источник: телеграм-канал Александра Боярского