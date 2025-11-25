Карпин обвинил игроков «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Валерий Карпин с упреком высказался о футболистах команды.

«Мои требования? Я не просил игроков совершать марш-броски по 40 км. Они должны были играть в футбол. Здесь ментальные причины. Игроки теряли концентрацию, совершали ошибки.

На игроков могла влиять зажатость после моего прихода из-за поставленных задач», – сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».