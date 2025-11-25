Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карпин обвинил игроков «Динамо»

Сегодня, 15:12
4

Бывший тренер «Динамо» Валерий Карпин с упреком высказался о футболистах команды.

«Мои требования? Я не просил игроков совершать марш-броски по 40 км. Они должны были играть в футбол. Здесь ментальные причины. Игроки теряли концентрацию, совершали ошибки.

На игроков могла влиять зажатость после моего прихода из-за поставленных задач», – сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

  • «Динамо» назначило Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • 1-й круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
  • 17 ноября динамовцев возглавил Ролан Гусев, в дебютном матче которого было разгромлено «Динамо Мх» (3:0).

Еще по теме:
Карпин объяснил увольнение из «Динамо» 8
Гурцкая раскрыл, что предшествовало уходу Карпина из «Динамо» 5
Реакция Дзюбы на уход Карпина из «Динамо» 3
Источник: телеграм-канал Александра Боярского
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1764073220
Ну значит сам виноват, что сходу не реалистичные задачи поставил. В общем, ничего нового - все вокруг виноваты, а сам молодец.
Ответить
ilich55
1764073315
"зажатость после моего прихода из-за поставленных задач"? В армии говорят: как задача ставится, так она и выполняется. Значит не умеешь донести свои требования до игроков. «На зеркало неча пенять, коли рожа крива».
Ответить
Garrincha58
1764075640
Карпин любит себя в футболе, а не футбол в себе
Ответить
DOCTOR PENALTY
1764078779
Заголовок написал провокатор, говно-человек. В словах Карпина нет никакого обвинения игроков, нечего придумывать. А задачи ставит КЛУБ, а не главный тренер, гл тренер обязан их выполнять вместе с игроками.
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» хочет приобрести игрока «Зенита»
17:18
В ЦСКА сочли неверными три решения судей в матче со «Спартаком»
17:06
В «Динамо» оценили кандидатуру Бубнова на пост главного тренера
16:54
3
Быстров сказал, был ли фол на Акинфееве в момент гола «Спартака»
16:43
3
Стала известна ситуация с тренерской лицензией у Романова
16:28
1
«Зенит» заинтересовался игроком сборной России
16:18
3
Карпин высказался о жестком контроле за игроками
16:07
2
«Зенит» принял решение по Соболеву
15:55
6
Шалимов назвал ошибки судей в матче «Спартак» – ЦСКА
15:47
2
Опубликована сборная 16-го тура РПЛ по версии WhoScored
15:25
1
Все новости
Все новости
«Зенит» заинтересовался игроком сборной России
16:18
3
Карпин высказался о жестком контроле за игроками
16:07
2
«Зенит» принял решение по Соболеву
15:55
6
Шалимов назвал ошибки судей в матче «Спартак» – ЦСКА
15:47
2
Опубликована сборная 16-го тура РПЛ по версии WhoScored
15:25
1
Карпин обвинил игроков «Динамо»
15:12
4
Экс-вратарь «Динамо» оказался на грани суицида: «Жить вообще не хочется»
14:51
2
Реакция Мостового на страшную болезнь Алдонина
14:42
ФотоУ штаб-квартиры ФИФА в Швейцарии приспустили флаг в связи со смертью Симоняна
14:28
1
Хачатурянц: «Федуна не хватает российскому футболу»
14:18
2
ФотоАкинфеев вошел в Книгу рекордов России
13:55
2
Карпин объяснил увольнение из «Динамо»
13:43
11
Агент Батракова назвал чемпионаты, в которые может перейти игрок
13:39
1
«Спартак» – худшая команда сезона РПЛ по рейтингу честной игры
13:35
35
Агент Батракова прокомментировал информацию о предложении игроку в 120 млн $
13:30
3
Кержаков сказал, что его удивляет в «Спартаке»
13:25
1
В ЦСКА оценили возможность возвращения Чалова
13:10
3
Стало известно о смене акционера «Ростова»
13:00
5
Клуб РПЛ хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Узбекистана
12:31
3
Гурцкая прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Спартака»
12:15
10
Агент Ракова высказался о выборе игрока между «Локомотивом» и «Спартаком»
11:58
2
«Матч ТВ» покажет 3 игры 17-го тура РПЛ
11:41
9
Семшов назвал условие для сохранения Романовым места главного тренера «Спартака»
11:38
3
Бразильский клуб хочет купить игрока «Краснодара»
11:30
2
Символическая сборная 16-го тура РПЛ по версии Радимова
11:21
5
Назван игрок «Зенита», которым интересуются европейские клубы
11:14
Защитник «Спартака» оценил шансы клуба на чемпионство
11:04
4
Корнеев назвал странными действия тренера «Спартака»
10:47
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 