Агент Батракова назвал чемпионаты, в которые может перейти игрок

Агент Владимир Кузьмичeв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о возможном переходе футболиста в зарубежный клуб.

«В том числе и в «ПСЖ» Алексей может оказаться. Интерес проявляет множество клубов.

Гораздо интереснее, когда будут понятны возможности перехода. Сейчас это лишь переговорный процесс, а «Локомотив» не намерен расставаться со своим лидером, поскольку команда борется за самые высокие места, а потеря Батракова существенно скажется на атакующем потенциале команды. Надо подождать немного, сохранится ли интерес.

Вопрос ещe в том, будут ли Алексею интересны те клубы, которые проявляют желание. У Батракова есть цель поиграть в большом чемпионате и состояться там. В связи с политической ситуацией, очень мало шансов перейти в клубы Англии и Германии.

Скорее всего, будут рассматриваться предложения из Италии, Испании. О конкретике говорить рано, потому что сначала должна идти беседа с клубом, а потом с игроком», – сказал Кузьмичeв.