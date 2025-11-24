Соболев выложил фото с Симоняном

Экс-нападающий «Спартака» Александр Соболев, ныне выступающий за «Зенит», отреагировал на смерть легенды московского клуба Никиты Симоняна.
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
- В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
- 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.
«Легенда», – написал Соболев в своем телеграм-канале, прикрепив совместное фото с Симоняном.
Источник: телеграм-канал Александра Соболева