Федотов разобрал победный гол «Спартака» в дерби с ЦСКА

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал судейство в матче 16-го тура между «Спартаком» и ЦСКА.

«Красно-белые» выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол забил Игорь Дмитриев на 43-й минуте.

Дерби судил Сергей Карасев.

«Первый момент для обсуждений – в самом начале, столкновение Максименко и Кругового. Со стороны Максименко не было грубой игры – это раз. Два – Круговой мяч просто прокинул, тот, очевидно, уходил за линию ворот, это очень важно здесь.

Максименко же, пытаясь сыграть в мяч, всем видом показывал, что не хочет трогать Кругового. Там не было безрассудных действий со стороны вратаря, не было грубости. Так что это игровое столкновение, нарушения не было. Правильное решение – продолжить игру.

Гол «Спартака» тоже нормальный. Действия Дмитриева – это не влияние на Акинфеева. Тот уже был в полeте, шeл к мячу, пытался в него сыграть и не успел. А офсайда при угловом быть не может.

Главный момент матча – другой, это пенальти на 57-й минуте, который Карасeв потом отменил. Момент сложный и составной, при этом у ВАР тут было два видео.

Первый эпизод – фол на футболисте ЦСКА в центре поля, после которого пошла вертикальная атака «Спартака». Карасeв момент видел и нарушение не зафиксировал, жестом показал игроку ЦСКА подниматься.

Думаю, потому что он видел – футболист сначала продолжил игру, не упал, а уже потом, понимая, что мяч он не достанет, свалился. Есть в судействе понятие: «игрок отказывается от дальнейшей борьбы».

Вот тут футболист ЦСКА от неe отказался. Далее – сам момент с пенальти. Для восприятия на поле эпизод сложный: нужно было увидеть контакт мяча и ноги защитника. Так вот: Дивеев играл не в ногу, он тянулся к мячу, пытался сыграть в него. И контакт мяча и носка ноги Дивеева был.

Тут нет смысла рассуждать, насколько сильный был этот контакт или слабый. Защитник тянулся к мячу, коснулся его, значит, все основания для отмены пенальти были. Ну а самым простым для Карасeва было бы зафиксировать фол в центре.

Может, если бы Карасeв назначил пенальти и после просмотра ВАР, ему бы показали повтор эпизода с фолом в центре поля», – сказал Федотов.