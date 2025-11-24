Введите ваш ник на сайте
Федотов разобрал победный гол «Спартака» в дерби с ЦСКА

Сегодня, 20:33
4

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал судейство в матче 16-го тура между «Спартаком» и ЦСКА.

«Первый момент для обсуждений – в самом начале, столкновение Максименко и Кругового. Со стороны Максименко не было грубой игры – это раз. Два – Круговой мяч просто прокинул, тот, очевидно, уходил за линию ворот, это очень важно здесь.

Максименко же, пытаясь сыграть в мяч, всем видом показывал, что не хочет трогать Кругового. Там не было безрассудных действий со стороны вратаря, не было грубости. Так что это игровое столкновение, нарушения не было. Правильное решение – продолжить игру.

Гол «Спартака» тоже нормальный. Действия Дмитриева – это не влияние на Акинфеева. Тот уже был в полeте, шeл к мячу, пытался в него сыграть и не успел. А офсайда при угловом быть не может.

Главный момент матча – другой, это пенальти на 57-й минуте, который Карасeв потом отменил. Момент сложный и составной, при этом у ВАР тут было два видео.

Первый эпизод – фол на футболисте ЦСКА в центре поля, после которого пошла вертикальная атака «Спартака». Карасeв момент видел и нарушение не зафиксировал, жестом показал игроку ЦСКА подниматься.

Думаю, потому что он видел – футболист сначала продолжил игру, не упал, а уже потом, понимая, что мяч он не достанет, свалился. Есть в судействе понятие: «игрок отказывается от дальнейшей борьбы».

Вот тут футболист ЦСКА от неe отказался. Далее – сам момент с пенальти. Для восприятия на поле эпизод сложный: нужно было увидеть контакт мяча и ноги защитника. Так вот: Дивеев играл не в ногу, он тянулся к мячу, пытался сыграть в него. И контакт мяча и носка ноги Дивеева был.

Тут нет смысла рассуждать, насколько сильный был этот контакт или слабый. Защитник тянулся к мячу, коснулся его, значит, все основания для отмены пенальти были. Ну а самым простым для Карасeва было бы зафиксировать фол в центре.

Может, если бы Карасeв назначил пенальти и после просмотра ВАР, ему бы показали повтор эпизода с фолом в центре поля», – сказал Федотов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Федотов Игорь
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
VVM1964
1764006831
Соглашусь на счёт нарушения раньше - это обоснование можно принять, но вот с трактовкой, что Дивеев что-то там хотел не принимаю - мяч ( даже если и чиркнул по ноге ), не изменил направление и Зобнин контролировал мяч и выходя на ударную позицию, был сбит ! Т.о намерения Дивеева игры в мяч можно игнорировать, а вот нарушение на Зобнине в приоритете ! Ну а то, что фол не умышленный- вообще рассуждение для бедных !!!
Ответить
ВасяК
1764008229
Вот посмотрим как у немытых такой же эпизод будут трактовать!!!
Ответить
andr45
1764008313
ФЕДОТОВ  «футболист, понимая, что мяч он не достанет, свалился. Есть в судействе понятие: «игрок отказывается от дальнейшей борьбы». А, если проще, то «СИМУЛИРОВАЛ»))) ФЕДОТОВ «Дивеев играл не в ногу, он тянулся к мячу, пытался сыграть в него», поставил шлагбаум и завалил Зобнина) Более дурацкого объяснения я еще не читал
Ответить
andr45
1764008357
КАК СУДИЛ РЕШАЛА ФЕДОТОВ 2014 год «Динамо» – ЦСКА Гинер «Все вопросы к господину Федотову. Если он таким образом хочет, чтобы я заносил в судейскую деньги, то я этого делать не буду» 2015 год, «Зенит» – «Уфа» «В декабре 2015 года «Зенит» дома проигрывал «Уфе» – 0:1. Мяч не шёл в ворота, пока в дело не вмешался Игорь Федотов. Раз пенальти, два пенальти, которые кроме смеха ничего не вызывали. Богатырь Артём Дзюба упал недалеко от штрафной в противоборстве с защитником, хотя сам же и схватил его рукой за футболку.» 2017 ГОД, «Зенит» – «Ахмат» «Андрей Лунёв выбежал из штрафной, сыграл рукой. По логике – прямая красная карточка и опасный штрафной удар. Федотов просто проигнорировал эпизод.
Ответить
