Винисиус требовал зарплату в «Реале» на уровне Роналду

Сегодня, 19:57
5

Опубликованы новые подробности переговорного процесса между «Реалом» и Винисиусом Жуниором о продлении контракта, истекающего в 2027 году.

Сообщалось, что бразилец не хочет заключать новое соглашение из-за проблем в отношениях с главным тренером Хаби Алонсо.

По информации The Athletic, еще одной причиной разногласий стал размер зарплаты.

Сейчас Винисиус зарабатывает около 18 млн евро в год после вычета налогов. «Реал» предложил ему 20-миллионный оклад, но игрок запросил гораздо больше.

Вингер требует 30 миллионов евро в год с учетом бонусов – такую зарплату в мадридской команде получал только Криштиану Роналду.

  • Винисиус в «Реале» с 2018 года: 339 матчей, 111 голов, 90 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

Еще по теме:
Винисиус огласил Пересу свое решение по будущему в «Реале» 2
Ари желает видеть в «Торпедо» связку Мбаппе – Винисиус – Ямаль
Анчелотти изменил Винисиусу позицию в сборной Бразилии
Источник: The Athletic
Испания. Примера Реал Винисиус
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Benifacto
1764004041
сломайте его там на тренировке чтоль, достал уже
Ответить
Цугундeр
1764004106
) Это он ещё про Батракова не слышал..
Ответить
andrei-sarap-yandex
1764004224
ИДИ ПОДРАБАТЫВАЙ ГРУЗЩИКОМ
Ответить
volic
1764004340
Гоните его в шею из клуба.
Ответить
Cleaner
1764004854
В ПСЖ дадут 30 и заберут классного игрока задаром.
Ответить
