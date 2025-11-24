Винисиус требовал зарплату в «Реале» на уровне Роналду

Опубликованы новые подробности переговорного процесса между «Реалом» и Винисиусом Жуниором о продлении контракта, истекающего в 2027 году.

Сообщалось, что бразилец не хочет заключать новое соглашение из-за проблем в отношениях с главным тренером Хаби Алонсо.

По информации The Athletic, еще одной причиной разногласий стал размер зарплаты.

Сейчас Винисиус зарабатывает около 18 млн евро в год после вычета налогов. «Реал» предложил ему 20-миллионный оклад, но игрок запросил гораздо больше.

Вингер требует 30 миллионов евро в год с учетом бонусов – такую зарплату в мадридской команде получал только Криштиану Роналду.