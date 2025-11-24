Путин прокомментировал смерть Никиты Симоняна

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна.
«Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Никиты Павловича Симоняна.
Ушел из жизни яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек, настоящая легенда отечественного и мирового футбола.
За мастерство, силу духа и верность команде Никиту Симоняна ценили товарищи по «Спартаку» и нашей национальной сборной, уважали соперники, искренне любили миллионы болельщиков, для которых он был признанным кумиром.
Светлая память о Никите Павловиче Симоняне навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и учеников, всех почитателей «игры номер один» в России», – говорится в обращении Путина, которое адресовано родным и близким Симоняна.
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
- В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
- 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.