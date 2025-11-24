Реакция Дзюбы на уход Карпина из «Динамо»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о недавней отставке Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».
«Я не сильно удивился. Ожидал, что так произойдет, но думал, что это скорее зимой случится», – заявил Дзюба.
- «Динамо» назначило Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- 17 ноября динамовцев возглавил Ролан Гусев, в дебютном матче которого было разгромлено «Динамо Мх» (3:0).
Источник: «Матч ТВ»