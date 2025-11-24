Реакция Дзюбы на уход Карпина из «Динамо»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о недавней отставке Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Я не сильно удивился. Ожидал, что так произойдет, но думал, что это скорее зимой случится», – заявил Дзюба.