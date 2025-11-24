Маргарита Симоньян прокомментировала смерть Никиты Симоняна

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала пост по случаю смерти легендарного советского футболиста Никиты Симоняна.

«Ох, Никита Палыч... Приезжал совсем недавно к нам домой, договорились вместе отметить его столетие в следующем году...

Мы не родственники, просто однофамильцы. Он крепко дружил с отцом Тиграна, великим советским режиссером Эдмондом Кеосаяном.

Потрясающую прожил жизнь, всем бы такую. Царство Небесное», – написала Маргарита в своем телеграм-канале.