Маргарита Симоньян прокомментировала смерть Никиты Симоняна

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала пост по случаю смерти легендарного советского футболиста Никиты Симоняна.
«Ох, Никита Палыч... Приезжал совсем недавно к нам домой, договорились вместе отметить его столетие в следующем году...
Мы не родственники, просто однофамильцы. Он крепко дружил с отцом Тиграна, великим советским режиссером Эдмондом Кеосаяном.
Потрясающую прожил жизнь, всем бы такую. Царство Небесное», – написала Маргарита в своем телеграм-канале.
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
- В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
- 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.
Источник: телеграм-канал Маргариты Симоньян