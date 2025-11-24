«Спартак» не разместил информацию о смерти Симоняна на главном билборде стадиона – там крутят рекламу

Журналист Андрей Карташов на утро после смерти Никиты Симоняна приехал к стадиону «Спартака».

На главном билборде «Лукойл Арены» нет информации об уходе Симоняна из жизни – на экране откручивают рекламу в обычном режиме.

Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.

В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.

12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.

UPD. Спустя несколько десятков минут после публикации ситуация изменилась: на билборде появились сообщения в память о Симоняне.