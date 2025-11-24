Стадион «Спартака» предложили переименовать

Журналист Грант Гетадарян считает, что стадион «Спартака» должен носить имя Никиты Симоняна. Спортсмен накануне ушел из жизни.

«Стадион «Спартака» должен нести имя Симоняна. Вполне себе можно сохранить текущее название арены и добавить имя Симоняна. Не пишу на эмоциях, всегда так считал.

Мне могут возразить, что не менее достойными могут быть Нетто или Старостины. Но связь поколений, заслуги перед клубом и нашим футболом дают Симоняну все права. Что думаете?» – написал Гетадарян.