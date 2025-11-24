Черчесов высказался о смерти Симоняна: «Большая потеря для мирового футбола»

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал смерть Никиты Симоняна.
«С именем Никиты Павловича меня многое связывает. Мы с ранних легенд знали Симоняна, а позднее жизнь меня свела с ним. И в первой сборной, когда я начинал играть, он был начальником команды, и когда я тренировал сборную России. Мы готовились к чемпионату миру, у нас в РФС были кабинеты рядом.
Каждое утро начиналось с посещения Никиты Павловича, часто обсуждали чемпионат мира, что будет, как будет. Симонян провел удачную для нашей команды жеребьевку. Все, что делал этот человек, связано с успехами, добром и позитивом.
Это огромная утрата для семьи, выражаю искренние соболезнования родным и близким. Это большая потеря для всего российского и мирового футбола. Сегодняшний вечер и последующие дни омрачены для всех нас, скорбим», – сказал Черчесов.
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
- В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
- 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.