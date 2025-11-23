Пивоваров раскрыл подробности ухода Карпина из «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров впервые прокомментировал уход Валерия Карпина из клуба.

Карпин покинул пост главного тренера команды в понедельник. Бело-голубых вместо него возглавил Ролан Гусев.

«Динамо» сегодня победило со счетом 3:0 «Динамо Мх».

– Как ушeл Карпин?

– Много было информации на эту тему. Карпин изъявил желание покинуть «Динамо» в понедельник.

– А неустойка?

– Это решение тренера, какая может быть неустойка? Решение Карпина было достаточно неожиданным. Ждали, что он вернется из сборной и будет готовить команду. Сейчас у нас Ролан Гусев, мы его поддерживаем.

– Идет поиск тренера?

– Сейчас – нет.