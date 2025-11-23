Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Титов заявил, что Карасев в матче «Спартак» – ЦСКА совершил преступление

Титов заявил, что Карасев в матче «Спартак» – ЦСКА совершил преступление

Сегодня, 14:20
14

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил спорный эпизод из матча 16-го тура против ЦСКА (1:0).

  • В поле судил москвич Сергей Карасев.
  • Во 2-м тайме он отменил пенальти в пользу «Спартака».
  • Карасев судил на ЧМ и Евро.

– Эпизод с Зобниным – это пенальти или нарушение до штрафной? Вам понятно решение Карасева и ВАР, что вообще не было фола?

– Я с огромным уважением отношусь к Карасеву, это один из наших лучших арбитров, великолепно судил на международном уровне. Но этот эпизод – просто судейское преступление. Поначалу все подумали, что рассматривается фол на игроке ЦСКА, а потом уже пенальти. Потому что по пенальти нет никаких вопросов, это чистый 11-метровый. Даже показали Дивеева, он сам прекрасно понял, что это пенальти, просто сейчас ждут подтверждения.

Никто на трибунах не понял – ну было касание, это же вообще не меняет суть эпизода. Мяч катится дальше, Зобнин выходит на ударную позицию, следующий момент – удар. И, возможно, гол. Вот с этой точки зрения – чистейший пенальти. Мне могут показывать законы, правила, но я, как человек футбольный, просто это вижу. Неважно, какая команда играет – это чистейший пенальти.

Еще по теме:
Карасева призвали завершить судейскую карьеру 3
Бабаев: «У ЦСКА есть вопросы к судейским трактовкам в матче со «Спартаком» 3
Директор «Спартака» заявил, что Карасев судил дерби с ЦСКА необъективно 6
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Титов Егор Карасев Сергей
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1763897762
Согласен на все сто !!! Имено эту мысль я вчера тоже озвучивал !
Ответить
sochi-2013
1763897789
если разобраться, то Карасев назначил пенальти, а сВАРщики его отменили.
Ответить
...уефан
1763897849
...Егорка, вот ты уже большенький и надо понимать, что заряженный на ничью в этом матче Карасёв, просто не имел права дать шанс Спартаку забить второй гол, а так сохранилась возможность вырулить ему к ничьей...
Ответить
Цугундeр
1763898261
)) Ещё один "футбольный человек".. Да сколько"ж вас там "из грязи в князи ", то в цари ,то в царевичи. А запах всё равно один.) ..А вот и подтверждение(см.ниже))
Ответить
boris63
1763898300
Зря все кипишатся, все равно пенальти не назначили бы, перед этим было нарушение на Вильягра, и это озвучил не один судья. Главное, что вся эта фигня не повлияла на исход матча, счет справедлив.
Ответить
Gwynbleidd
1763900845
А чё же Титов про нарушение с помочью которого Зобнин мяч получил ничего не сказал?
Ответить
bset
1763901477
Ну мог отменить из-за фола и все бы согласились. Но Карасев подумал, что что-то слишком ровно судит, завтра обсуждали нечего будет. Дай ка я инфоповод замучу.
Ответить
dimag
1763902107
Бромантанистый забормотал.
Ответить
Главные новости
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
12
Президент «Реала» Перес: «Лучший период «Барсы» совпал с выплатами Негрейре – это ненормально»
15:30
РПЛ. «Крылья Советов» уверенно обыграли «Ростов» (2:0) и покинули зону стыков
15:00
2
В Испании Батракова назвали «Русским царем» и сравнили с Месси
14:55
4
ВидеоЗаявление «Спартака» по избиению фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»
14:40
9
Титов заявил, что Карасев в матче «Спартак» – ЦСКА совершил преступление
14:20
14
Реакция Мостового на победу «Спартака» над ЦСКА
13:50
5
Игрок, из-за которого поссорились Федун и Галицкий, завершил профессиональную карьеру в 23 года
13:03
1
Фанаты «Спартака» оскорбляли на стадионе болельщиц ЦСКА: «Столько матов я давно не слышала»
12:38
25
Карасева призвали завершить судейскую карьеру
12:29
4
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
15:01
ВидеоЮрист перечислил последствия избиения фанатов ЦСКА на «Лукойл Арене»
14:32
1
Титов заявил, что Карасев в матче «Спартак» – ЦСКА совершил преступление
14:20
14
Стали известны стартовые составы на матч «Пари НН» – «Зенит»: 23 ноября
14:07
5
ФотоОбращение «Спартака» к болельщикам после победы в дерби
14:03
Реакция Мостового на победу «Спартака» над ЦСКА
13:50
5
ВидеоВратарь «Ахмата» жестко поиздевался над Даку
13:43
2
«Спартак» сыграет с «Балтикой» без основного атакующего футболиста
13:21
1
Игрок, из-за которого поссорились Федун и Галицкий, завершил профессиональную карьеру в 23 года
13:03
1
Джику рассказал об изменениях в «Спартаке» после ухода Станковича
12:53
Фанаты «Спартака» оскорбляли на стадионе болельщиц ЦСКА: «Столько матов я давно не слышала»
12:38
25
Карасева призвали завершить судейскую карьеру
12:29
4
Прояснилось будущее Романова в «Спартаке» после победы над ЦСКА
12:23
10
Директор «Спартака» ответил, отразятся ли на клубе санкции против «Лукойла»
12:11
ВидеоФанат «Спартака» объяснил групповое избиение болельщика ЦСКА
11:57
20
Губерниев назвал игрока «Спартака», который ему очень нравится
11:48
2
Дерби «Спартак» – ЦСКА назвали антирекламой российского футбола
11:27
4
Семин ответил, заслужил ли «Спартак» победу над ЦСКА
11:14
2
ВидеоЗаболотный эмоционально праздновал победу над ЦСКА, несмотря на красно-синее прошлое
11:00
3
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
10:51
3
ВидеоДаку получил желтую за празднование гола и пропустит матч с «Зенитом»
10:34
1
Смородская – о возможном назначении Семина в «Спартак»: «Давайте еще 100-летнего тренера возьмем»
10:14
8
Раскрыта причина внезапного окончания карьеры судьи Мешкова
10:05
9
Боярский: «Спартак» вернулся, чтобы править»
09:45
6
ВидеоВарианты наказаний для «Спартака» за избиение фанатов ЦСКА
09:23
15
Бабаев: «У ЦСКА есть вопросы к судейским трактовкам в матче со «Спартаком»
09:12
3
Червиченко: «ЦСКА в дерби со «Спартаком» дохлого по кладбищу таскал»
09:03
1
Самая сексуальная спортивная ведущая России объяснила победу «Спартака» над ЦСКА
01:15
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 