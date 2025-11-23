Реакция болельщиков «Спартака» на победу над ЦСКА

Болельщики «Спартака» в комментариях реагируют на победу над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.

«Так и надо играть всегда. Красавчики», – написал Мишаня Московский и набрал 97 лайков.

«Всех с победой! Как же хорош Ву! Очень не хватает Солари, без него правый фланг совсем никакой», – добавил Евгений Виноградов (80 лайков).

«Кони на коленях, Карась пытался тащить коней, не поставил чистую точку. Лукин тот ещe клоун, Джику само спокойствие просто», – написал Артем Кокорев (66 лайков).