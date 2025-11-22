Челестини объяснил, благодаря чему «Спартак» обыграл ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о поражении от «Спартака» (0:1).
– Команда провела хороший матч на чужом поле. Тренер «Спартака» сказал, что ЦСКА не позволил играть в первом тайме. Расскажите какой была установка?
– У нас не идет речь о положительном результате. Ребята отдали все, я рад самоотдаче. Обе команды играли очень интенсивно. Матч был должен решиться в деталях. Каждая из них могла быть определяющей. Благодаря этой детали «Спартак» и выиграл.
- ЦСКА сохраняет лидерство в РПЛ наряду с «Краснодаром».
- Следующий соперник ЦСКА – «Оренбург».
- Красно-синие не брали РПЛ с 2016 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»