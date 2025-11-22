Мор заявил о нелогичности увольнения Карпина

Бывший спартаковец Эдуард Мор увидел нелогичность в отставке главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

Карпина сменил Ролан Гусев.

«Динамо» идет в РПЛ 10-м.

Завтра, 23 ноября, москвичи примут «Динамо Мх».

«У меня есть вопросы к отставке Карпина. Вот как вы думаете, почему он именно после матчей сборных подал в отставку? Если он уже решил для себя выходить из «Динамо», было бы логичнее подать в отставку после игр клуба, чтобы новый тренер Ролан Гусев имел больше времени для подготовки команды. А Карпин сделал это практически перед следующим динамовским матчем. Получается, что на решение Карпина повлияли именно игры сборной с Перу и Чили. Но как результаты игр сборной могут повлиять на тренерство в «Динамо»? Не совсем понятно.

И что интересно, он говорит, что сейчас хочет сконцентрироваться на сборной. А на чем концентрироваться? Ближайшие игры в марте», – сказал Мор.