Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лещенко ответил на вопрос о тренерском уровне Карпина

Сегодня, 20:52
5

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко считает Валерия Карпина средним тренером.

– Кто‑то из экспертов назвал Карпина средним тренером.

– Зачем читать экспертов, это знают все абсолютно. Я это давно знаю, помню, как он тренировал «Спартак», «Армавир», куда его Челоянц взял.

«Ростов»? Одно время неплохо играл, но ничего не выиграл же.

– Валерий Георгиевич попал не в свою команду?

– Абсолютно не в свою. Любви не получилось. Бывает так: она красивая, он симпатичный и богатый, а жизни нет. Не сложилось у него с командой.

Надо как‑то мотивировать игроков, а у него одни жесты: вот они сыграли не так, вот не получилось, вот набрали лишние килограммы.

Да при чем здесь это? Главное – драйв и мотивация. «Балтика» по классу лучше «Динамо»? Нет, но игроки даже если выдохлись, стараются давить на каждом участке поля.

  • «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
  • Вместо Карпина динамовцев возглавил Ролан Гусев.

Еще по теме:
Ловчев разнес Карпина: «Не нужно дурить народ» 6
Жена Радимова заранее знала об уходе Карпина из «Динамо»: «Ты неделю знаешь, а я не в курсе?!» 1
Мостовой рассказал, как относится к шуткам Карпина: «Тут два варианта»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1763748991
"Балтика" лучше "Динамо", пока во всяком случае.Кто не верит-пусть смотрит текущую таблицу РПЛ.
Ответить
Главные новости
СпецпроектСможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
7
Семь футболистов решили покинуть «Спартак» вслед за Станковичем
21:35
11
Дзюба прокомментировал волевую победу «Акрона» над «Сочи»
21:21
Реакция Мостового на выход сборной Кюрасао на ЧМ-2026
21:09
2
Лещенко ответил на вопрос о тренерском уровне Карпина
20:52
5
Бубнов высказался об ухудшении результатов «Ахмата» при Черчесове
20:44
1
РПЛ. «Акрон» благодаря ассистентскому дублю Дзюбы отыгрался с 0:2 и вырвал победу над «Сочи» – 3:2!
20:27
6
Ловчев разнес Карпина: «Не нужно дурить народ»
20:08
10
«Даю слово офицера»: Гусева пообещали оставить главным тренером «Динамо», но при одном условии
19:50
8
Видео«Спартак» назначил 6-летнюю девочку «директором по дерби» перед матчем с ЦСКА
19:40
2
Все новости
Все новости
Осинькин сказал, из-за кого «Сочи» проиграл «Акрону»
21:47
1
Быстров – Соболеву: «Почему такая херовая форма?»
21:00
3
Бубнов высказался об ухудшении результатов «Ахмата» при Черчесове
20:44
1
Орлов указал на два недостатка в составе ЦСКА
20:35
2
РПЛ. «Акрон» благодаря ассистентскому дублю Дзюбы отыгрался с 0:2 и вырвал победу над «Сочи» – 3:2!
20:27
6
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
20:26
Мостовой объяснил, почему не спешит жениться
20:20
Ловчев разнес Карпина: «Не нужно дурить народ»
20:08
10
Игрок «Сочи» заявил о желании вернуться в «Спартак»
20:00
4
«Даю слово офицера»: Гусева пообещали оставить главным тренером «Динамо», но при одном условии
19:50
8
Видео«Спартак» назначил 6-летнюю девочку «директором по дерби» перед матчем с ЦСКА
19:40
2
ВидеоЖена Радимова заранее знала об уходе Карпина из «Динамо»: «Ты неделю знаешь, а я не в курсе?!»
19:30
1
Бубнов – о новом тренере «Спартака»: «Мне его жалко»
19:00
1
Умер чемпион СССР и призер Олимпиады Юрий Елисеев
18:51
«Сочи» рисковал опоздать на матч с «Акроном»: «Почти полтора часа провели в дороге»
18:42
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Ни рыба ни мясо»
18:33
11
Мостовой рассказал, как относится к шуткам Карпина: «Тут два варианта»
18:00
Шунин прошел стажировку в клубе из топ-5 РПЛ
17:51
1
Бубнов заявил о расколе в «Спартаке»
17:41
6
Стало известно, сыграют ли Мойзес и Алвес со «Спартаком»
17:17
3
Орлов объяснил, почему Андрей Мостовой достоин премии «Джентльмен года»
17:05
13
Аленичев – о новом тренере «Спартака»: «Его бросили в открытый огонь»
16:46
5
Орлов – Карпину: «Если деньги на первом месте, то ничего не добьешься»
16:16
9
Прогноз Сычева на дерби «Спартак» – ЦСКА
15:57
2
Селюк раскритиковал трансферную политику «Зенита»: «Даже не утопическая, а провальная»
15:45
3
«Был в шоке»: Мостовой вспомнил, как его обманом отчислили из академии ЦСКА
15:30
Бубнов – о словах Карпина, что он бьется за родину: «У тебя родина – Эстония»
15:22
6
Ивелин Попов ждет предложение от «Спартака»
15:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 