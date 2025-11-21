Лещенко ответил на вопрос о тренерском уровне Карпина

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко считает Валерия Карпина средним тренером.

– Кто‑то из экспертов назвал Карпина средним тренером.

– Зачем читать экспертов, это знают все абсолютно. Я это давно знаю, помню, как он тренировал «Спартак», «Армавир», куда его Челоянц взял.

«Ростов»? Одно время неплохо играл, но ничего не выиграл же.

– Валерий Георгиевич попал не в свою команду?

– Абсолютно не в свою. Любви не получилось. Бывает так: она красивая, он симпатичный и богатый, а жизни нет. Не сложилось у него с командой.

Надо как‑то мотивировать игроков, а у него одни жесты: вот они сыграли не так, вот не получилось, вот набрали лишние килограммы.

Да при чем здесь это? Главное – драйв и мотивация. «Балтика» по классу лучше «Динамо»? Нет, но игроки даже если выдохлись, стараются давить на каждом участке поля.