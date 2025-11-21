Введите ваш ник на сайте
  • Мостовой рассказал, как относится к шуткам Карпина: «Тут два варианта»

Сегодня, 18:00

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопросы о непопадании в состав сборной России этой осенью.

– Недавно прошли матчи сборной России и каждый третий вопрос Валерию Карпину – почему в команде нет Мостового? Слышали? Следили?

– Двоякое чувство. С одной стороны, я бы предпочел находиться в сборной, выходить на поле. С другой, мне немного льстит такое внимание со стороны СМИ.

Если они задают такие вопросы, значит считают, что у меня есть прогресс, есть результат. Ну а я…

Я многое читаю, вижу все комментарии, ответы на все вопросы, которые вы задаете и наблюдаю.

– Игроки сборной говорили, что удивились, не увидев вас в составе сборной. А вы сами?

– Мне много, кто из ребят из сборной написал. Но я не знаю, что ответить – хорошая серия была перед матчами сборной, каждую из четырех игр вроде неплохо провел, три забил, два отдал.

На прошлых сборах национальной команды я понимал, почему не там, неудачный отрезок был. А тут думал, что исправился как будто бы.

– У Валерия Георгиевича Карпина своеобразные шутки насчет вас: то про вес, то про переход в «Динамо», то про самые большие скидки на вас на распродаже. Как футболисты относятся, когда тренер так шутит?

Тут два варианта – это либо от большой любви, либо… Давайте остановимся на первом.

  • 28-летний Мостовой не вызывался в российскую сборную в октябре и ноябре.
  • Его статистика за национальную команду: 20 матчей, 3 гола, 3 ассиста.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Мостовой Андрей Карпин Валерий
