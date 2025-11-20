Мостовой может пройти стажировку в «Спартаке-2»

Заместитель генерального директора «Спартака» Андрей Мовсесьян допустил сотрудничество с Александром Мостовым.

– Как вам шутки, что тренером «Спартака» надо сделать Мостового?

– К Александру отношусь с большим уважением. Что касается шуток, то они просто есть. Как есть медиа. Я понимаю, как они родились и почему прижились, но с этим надо просто жить.

Кстати, не приветствую, когда футболисты и тренеры не выходят к журналистам после поражений. Лучше ответить сухо, но проявить уважение.

– Мостовой на один матч в «Спартаке». Что скажете?

– Сложно оценивать. Меня с ним связывает тренер – Евгений Александрович Николаев. Он поработал и с ним, и со мной. Саша в итоге стал великим футболистом, а я просто футболистом.

– На стажировку в «Спартак-2», за который вы отвечаете, Мостового можно позвать?

– Это обычно работает по-другому. Тренер запрашивает стажировку у клуба, а не наоборот.

Если поступит подобный запрос, не вижу никаких проблем, чтобы его удовлетворить. Пойдем согласовывать с тренером и кандидата, и сроки стажировки.