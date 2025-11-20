Введите ваш ник на сайте
Мостовой может пройти стажировку в «Спартаке-2»

Сегодня, 20:44

Заместитель генерального директора «Спартака» Андрей Мовсесьян допустил сотрудничество с Александром Мостовым.

– Как вам шутки, что тренером «Спартака» надо сделать Мостового?

– К Александру отношусь с большим уважением. Что касается шуток, то они просто есть. Как есть медиа. Я понимаю, как они родились и почему прижились, но с этим надо просто жить.

Кстати, не приветствую, когда футболисты и тренеры не выходят к журналистам после поражений. Лучше ответить сухо, но проявить уважение.

– Мостовой на один матч в «Спартаке». Что скажете?

– Сложно оценивать. Меня с ним связывает тренер – Евгений Александрович Николаев. Он поработал и с ним, и со мной. Саша в итоге стал великим футболистом, а я просто футболистом.

– На стажировку в «Спартак-2», за который вы отвечаете, Мостового можно позвать?

– Это обычно работает по-другому. Тренер запрашивает стажировку у клуба, а не наоборот.

Если поступит подобный запрос, не вижу никаких проблем, чтобы его удовлетворить. Пойдем согласовывать с тренером и кандидата, и сроки стажировки.

  • 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.

«У меня есть большие вопросы»: реакция Мостового на признание его однофамильца «Джентльменом года» 13
Бубнов – о том, что Мостовому не предлагают тренировать: «Он чуть ли не в петлю лезет» 8
Бубнов предложил себя на пост главного тренера «Динамо», Мостовой стал бы помощником 6
Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Спартак Спартак-2 Мостовой Александр
Геркус дал совет «Спартаку» насчет выбора нового тренера
22:56
Три игрока зимой покинут «Локомотив»
22:34
ФотоФутболисты «Спартака» поработали на заправке перед дерби с ЦСКА
22:10
2
Игрок «Спартака» – об отставке Станковича: «Команда была в шоке»
21:35
1
Демократическая партия США отреагировала на встречу Трампа с Роналду
21:21
В РФС подтвердили, что судья ошибся против «Зенита» в кубковом матче с «Динамо»
21:09
4
Лещенко ответил, какого тренера хочет видеть в «Динамо»
20:33
1
Ловчев открестился от тренерской работы: «Вы чего, умом тронулись?»
20:08
9
Головин готов перейти из «Монако» только в «Реал» или «Барселону»
19:45
5
Еще одна европейская сборная может сыграть с Россией в 2026 году
22:22
Дочь Канчельскиса больше не живет в Англии
21:50
2
Титов не включил «Спартак» в число претендентов на чемпионство
20:55
Лещенко ответил, какого тренера хочет видеть в «Динамо»
20:33
1
Гусев внесен в базу «Миротворца»*
20:20
Ловчев открестился от тренерской работы: «Вы чего, умом тронулись?»
20:08
9
Вердикт ЭСК РФС по неназначенному пенальти в матче «Динамо Мх» – ЦСКА
19:57
3
Стало известно, как Тюкавин воспринял уход Карпина из «Динамо»
19:30
1
ФИФА обязала два зарубежных клуба заплатить ЦСКА
19:19
8
В РФС прокомментировали уход Овчинникова в «Локомотив»
19:10
Бубнов: «Все сожалеют, что Станкович покинул «Спартак»
18:51
2
«У меня есть большие вопросы»: реакция Мостового на признание его однофамильца «Джентльменом года»
18:43
14
Бышовец отреагировал на увольнение Карпина из «Динамо»
18:35
РФС объявил об уходе Овчинникова
18:18
4
СпецпроектКто играл вместе с Дзагоевым и Акинфеевым? Пройдите тест от «Бомбардира»
17:45
7
Погребняк назвал фаворита дерби «Спартак» – ЦСКА
17:38
4
Бубнов – о том, что Мостовому не предлагают тренировать: «Он чуть ли не в петлю лезет»
17:08
8
Экс-игрок «Реала» и «Ливерпуля» отказался возглавить «Динамо»
16:55
1
«Локомотив» сделал предложение Овчинникову
16:29
2
Бубнов предложил тренера сборной России вместо Карпина
16:14
2
Оскорблявший «Спартак» Андрей Мостовой стал «Джентльменом года»
16:08
51
Бубнов – о Карпине в «Спартаке»: «Федун обалдел, когда провел аудит по трансферам»
15:58
10
Новый тренер «Спартака» одним словом описал работу со Станковичем
15:30
2
Объявлены 16 номинантов на премию «Первая пятерка»
15:00
ФотоИлья Мэддисон – о дочери Карпина: «Красивая была девушка, а что произошло»
14:50
6
Головин сравнил популярность ЦСКА и «Спартака»
14:42
3
Молодежная сборная России может вернуться в международные турниры в 2026 году
14:14
6
  • Читайте нас: 