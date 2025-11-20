Преемник Карпина в «Динамо» – об увольнении тренера: «Это законы, которые давно написаны в футболе»

Ролан Гусев, врио главного тренера «Динамо», высказался о работе ушедшего в отставку Валерия Карпина.

– Писали, что в команде была напряженность при Карпине.

– Я бы не сказал, что с Валерием Георгиевичем были какие-то напряженности. Нормальная атмосфера. Абсолютно все нормально коммуницировали. Поэтому никаких напряженностей не было.

Кривить душой не надо, главное, особенно для таких больших клубов, как «Динамо», и других, когда ты работаешь тренером – результат. Во всем мире так, не только в «Динамо». Это законы, которые давно написаны в футболе и давно работают. Думаю, они еще долго не поменяются.

– Как отреагировали на решение Карпина?

– Конечно, для команды это всегда неприятные новости. Опять же, это неотъемлемая часть футбола. Всегда было, есть и будет: нет результата – удар на себя принимает тренер. Ничего, думаю, не поменяется.