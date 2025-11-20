Введите ваш ник на сайте
Арбитры на «Спартак» – ЦСКА и другие матчи 16-го тура РПЛ

Сегодня, 12:16
14

РФС назначил судей на 16-й тур РПЛ.

21 ноября (пятница)

«Акрон» – «Сочи»: судья – Сергей Чебан

Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Екатерина Курочкина; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Олег Соколов.

22 ноября (суббота)

«Оренбург» – «Балтика»: судья – Иван Сараев

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Александр Гончар.

«Спартак» – ЦСКА: судья – Сергей Карасeв

Помощники судьи – Алексей Лунeв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гвардис.

«Рубин» – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Маликов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Андрей Иванов.

23 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Владислав Целовальников

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Андрей Филипкин; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Пари НН» – «Зенит»: судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Мацюра.

«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Егор Егоров

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Николай Иванов.

Ещенко поделился ожиданиями от дерби «Спартак» – ЦСКА
Названы комментаторы на дерби «Спартак» – ЦСКА 1
Акинфеев назвал «дурачками» фанатов «Спартака» 28
Источник: РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Карасев Сергей
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1763631104
...Карасёв, Левников, Казарцев и Максименко! И дальше можно, уже ничего не говорить...
Ответить
NewLife
1763631816
Сравните с бригадой на игру б.омжей и запишите игру для последующих разбирательств с участием того, кто недавно комментировал судейство в рпл.
Ответить
Тинез Розоп
1763632540
Как знал. Карася всунули , чтоб сломать игру и по возможности сделать ничью?… ( ничего святого)
Ответить
шахта Заполярная
1763633618
Всех "лучших" свистунов собрали на дерби. Вопрос. Кого топить то будут?
Ответить
Цугундeр
1763634834
)) Лучшей команде- лучших судей.) Есть чем платить-то, или всё на отступные Хрячине ушло?)
Ответить
lordmrv
1763634943
Самое прикольное, спартачи и армейцы единодушны. Вот к чему бы это такое?
Ответить
Good_win_ФКСМ
1763636639
карась - известный конский глор... теперь исход матча становится понятен... особенно учитывая мразот Левникова и Казарцева на варе...
Ответить
boris63
1763638197
Мне кажется, Карась не даст играть ни тем, ни другим.
Ответить
