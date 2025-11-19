Мамаев назвал самого талантливого россиянина в РПЛ

Павел Мамаев высоко оценил уровень полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

Сообщалось, что воспитанник армейцев привлек внимание главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью.

«А почему Кисляк должен быть не готов к переезду в Европу? Матвей – очень сильный футболист. Он самый талантливый россиянин в РПЛ на сегодня.

У него огромный потенциал. Он понимает футбол. Кисляк готов к переходу в клуб, который играет в еврокубках. Переезд в Европу только поможет Кисляку развить свои качества.

Судя по игре Матвея, я могу сказать, что он готов к этому вызову. Он может пригодиться команде, которая участвует в еврокубках или хочет в них попасть. Для такого клуба он будет усилением», – сказал Мамаев.