Аленичев сказал, готов ли возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможности вновь возглавить красно-белых.

– Ваш друг и многолетний партнер по «Спартаку» и сборной России Егор Титов сказал, что хотел бы видеть вас главным тренером красно‑белых. Другие спартаковские ветераны тоже высказываются в вашу пользу. Как реагируете на это?

– Решение принимают не Егор и не ветераны «Спартака». В клубе есть спортивный директор Франсис Кахигао, он публично сказал, что при нем в команде будут работать только иностранные тренеры.

– Но сегодня Кахигао здесь, а завтра его может и не быть.

– Согласен. Я всегда выступал за российского тренера, спартаковца. Но я же не могу сказать, что я готов возглавить «Спартак», это будет некорректно и некрасиво с моей стороны.

– Спрошу иначе. Если вам поступит предложение, то…

– Если такое предложение поступит, рассмотрю его.