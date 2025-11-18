«ПСЖ» и Мбаппе предъявили друг к другу претензии почти на 700 миллионов

Судебное разбирательство между «ПСЖ» и Килианом Мбаппе продолжается.
Нападающий «Реала» требует 253 миллиона евро. В эту сумму входит долг по зарплате и бонусам, компенсация за увольнение, несправедливое отстранение, нерегулируемую договором работу, психологическое давление, нарушение трудовых договоров и нарушения техники безопасности, а также отпускные.
Парижане рассчитывают отсудить еще более внушительную сумму – 440 миллионов евро.
- 20 млн – за ущерб репутации;
- 60 млн – за недобросовестное исполнение соглашения от августа 2023 года;
- 180 млн – за сокрытие этого соглашения;
- 180 млн – за упущенную возможность продажи игрока.
Суд вынесет решение 16 декабря.
Источник: RMC Sport