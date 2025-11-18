Быстров предложил воскресить тренера для «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров порассуждал о новом главном тренере для московской команды.

– Личка, как бы отреагировал?

– Ну нет, ты издеваешься?

– Ты недавно говорил про Спаллетти.

– Ещe раз говорю. В тот момент, когда я это говорил, это был оптимальный вариант. Человек свободный, человек, который знает, как побеждать в чемпионате России.

– А кто сейчас?

– Ну не знаю… Может, воскресить Хиддинка.

– Воскресить? Он жив, Володя.

– Да я в футбольном плане!