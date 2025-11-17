Барриос до перехода в «Зенит» знал только одного россиянина

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос признался, что до 2019 года почти ничего не знал о России.

– Когда я жил в Колумбии, мне Россия представлялась таким государством первого мира на уровне с США, Китаем. Мощная страна в политическом плане, в производственном, все устроено на высочайшем уровне.

Конечно, говорилось про огромные размеры страны, про то, какой холод здесь царит. Сейчас, проведя время здесь, могу какие-то вещи подтвердить, а какие-то – опровергнуть. Но про погоду во всем совпало.

– Три известных россиянина, которых ты знал до приезда в Россию?

– Президент Путин.