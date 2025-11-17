Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Барриос до перехода в «Зенит» знал только одного россиянина

Барриос до перехода в «Зенит» знал только одного россиянина

Сегодня, 14:38
4

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос признался, что до 2019 года почти ничего не знал о России.

– Когда я жил в Колумбии, мне Россия представлялась таким государством первого мира на уровне с США, Китаем. Мощная страна в политическом плане, в производственном, все устроено на высочайшем уровне.

Конечно, говорилось про огромные размеры страны, про то, какой холод здесь царит. Сейчас, проведя время здесь, могу какие-то вещи подтвердить, а какие-то – опровергнуть. Но про погоду во всем совпало.

– Три известных россиянина, которых ты знал до приезда в Россию?

Президент Путин.

  • В январе 2019-го Барриос перешел в «Зенит» за 15 млн евро из «Бока Хуниорс».
  • С тех пор он забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 241 матче.

Еще по теме:
Игрок «Зенита» – о переходе в клуб Кордобы: «Мы на связи» 5
Барриос объяснил, почему «Зенит» не стал чемпионом в прошлом сезоне 1
Барриос назвал сильнейшую версию «Зенита»: «Сметали всех на своем пути» 13
Источник: «СБГ Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Барриос Вильмар Путин Владимир
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1763381440
Вильмар крутой перец. Он как Цербер перед воротами Зенита. У него не проскочишь легко, а уж отобрать мяч просто не реально. Гыгыгы
Ответить
Юбиляр
1763382346
"– Когда я жил в Колумбии, мне Россия представлялась таким государством первого мира " - "Россия находится почти на самом краю земного диска и отделена от этого края безлюдными и неизведанными пустынями, ибо на восток от неё не живут ни звери, ни птицы. Россия – очень богатая страна, и богата она золотом, которое там не копают из земли, как в других странах, а неустанно, день и ночь, добывают особые, золотоносные муравьи, каждый из которых величиной почти с собаку. Они роют себе жилища под землёю и трижды в сутки выносят оттуда на поверхность золотой песок и самородки и складывают в большие кучи. С севера и запада Россия граничит со страной, где проживают плешивые люди. И мужчины и женщины, и взрослые и дети – все плешивы в этой стране, и питаются эти удивительные люди сырой рыбой и древесными шишками.
Ответить
...уефан
1763382816
...широкий кругозор у этого бразильского интеллектуала! Эдакий южноамериканский абырвалг. Только и наши, в большинстве своём, не лучше...
Ответить
Главные новости
«Зенит» летом пытался купить Луиса Суареса
15:30
Энрике определил идеального кандидата для усиления атаки «ПСЖ»
15:15
Реакция Пономарева на попытку лишить Дзюбу рекорда по голам за сборную России
14:48
1
Барриос до перехода в «Зенит» знал только одного россиянина
14:38
4
Тренер Нигерии объяснил колдовством невыход на ЧМ-2026: «Он совершал ритуал вуду»
14:28
Гвардиола ответил на предложение стать президентом «Барселоны»
13:59
1
Сперцян и Тикнизян заинтересовали три европейских клуба
13:47
4
«Зенит» хочет подписать форварда «Локомотива»
13:33
3
Представитель Ракова прокомментировал информацию о скором трансфере Вадима в «Спартак»
13:23
«Не видел смысла переходить»: стало известно о предложении Головину из АПЛ
13:07
2
Все новости
Все новости
Кононов двумя словами описал игру сборной России при Карпине
15:00
Егоров – об ухудшении результатов «Зенита» при Соболеве: «Такой вот засланный соболек»
14:14
Дивеев заявил, что сборная России прогрессирует при Карпине
13:59
5
Сперцян и Тикнизян заинтересовали три европейских клуба
13:47
3
«Зенит» хочет подписать форварда «Локомотива»
13:33
3
Представитель Ракова прокомментировал информацию о скором трансфере Вадима в «Спартак»
13:23
Мостовой оценил возможное назначение Талалаева в «Спартак»
13:16
1
Прудников оценил вариант с назначением Семина в «Спартак»
12:54
2
Пономарев: «Карпин – актер, играющий роль тренера, он не разбирается в футболе»
12:41
3
Головин назвал клуб РПЛ, в который точно не перейдет
12:24
5
«По барабану»: Дивеев – об увольнении Станковича из «Спартака» перед дерби с ЦСКА
12:15
2
Круговой: «Не считаю, что Россия провела плохой матч против Чили»
12:05
2
Семин выбрал оптимальный топ-чемпионат для Батракова
11:58
Российский тренер вызвался возглавить «Спартак»: «Я уверен в своих силах»
11:45
7
Канчельскис – о совмещении: «Карпин же не супергерой – невозможно жить две жизни параллельно»
11:39
2
Лидер РПЛ с трудом обыграл свою молодежку
11:12
2
Мнение Газзаева о совмещении Карпина
10:48
3
«Крылья Советов» сыграли вничью с зарубежным клубом
10:40
2
Круговой объяснил, чем его удивило увольнение Станковича из «Спартака»
10:25
5
Дивеев опасается, что его «пырнут» ножом
10:16
10
Губерниев порекомендовал тренера для «Спартака»: «Он лучший сейчас»
09:58
12
Черчесов: «Для меня совмещение невозможно»
09:52
2
Мостовой – о травме ведущего игрока ЦСКА перед дерби со «Спартаком»: «Потеря может стать роковой»
09:01
2
«Это совсем катастрофа»: Губерниев – о «Динамо» при Карпине
08:53
СпецпроектКто играл вместе с Это'О и Чорлукой? Отвечайте и выигрывайте призы
00:23
7
Клуб РПЛ – самый посещаемый в Восточной Европе в этом сезоне
Вчера, 22:50
3
Игрок «Зенита» – о переходе в клуб Кордобы: «Мы на связи»
Вчера, 22:50
5
«Спартаку» посоветовали назначить Черчесова
Вчера, 22:37
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 